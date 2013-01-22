Підвищення ставок земельного податку не збільшить податковий тиск на аграріїв - Мінфін

Підвищення ставок земельного податку не призведе до збільшення податкового тиску на виробників сільгосппродукції, оскільки більшість з них є платниками фіксованого сільськогосподарського податку і не сплачують земельний податок на землю, на якій ведуть виробництво.

Відповідне роз'яснення Міністерства фінансів України опубліковано на сайті Мінфіну.

У ньому, зокрема, сказано, що частка земель, які знаходяться в обробці, але не є предметом оподаткування, становить 61% від загального фонду сільгоспугідь. Крім того, відзначають у Мінфіні, відповідно до Податкового кодексу, звільнені від сплати земельного податку фізичні особи - власники земельних паїв, які здають свої паї в оренду.

«Залишається незмінним мінімальний граничний розмір орендної плати, а за місцевими органами влади зберігається право встановлювати пільги щодо земельного податку», - сказано у роз'ясненні Мінфіну.

Водночас у міністерстві очікують, що підвищення ставок земельного податку сприятиме більш раціональному використанню земельних ресурсів, а також поліпшить соціально-економічне становище місцевих рад.

Водночас у Мінфіні звертають увагу, що ініціатива щодо підвищення ставок земельного податку перебуває на стадії обговорення і міністерство готове розглянути всі зауваження і пропозиції до даного законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Міністерство фінансів виступило з пропозицією з 1 січня 2014 року в три рази підвищити ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місця розташування). Відповідний законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння плати за землю) оприлюднено на сайті міністерства.

Документом пропонується підвищити ставки податку на 1 га сільськогосподарських земель для ріллі, сіножатей та пасовищ з 0,1% до 0,3% від нормативної грошової оцінки.

Також пропонується підвищити ставки податку на 1 га сільськогосподарських земель для багаторічних насаджень з 0,03% до 0,09% від нормативної грошової оцінки.