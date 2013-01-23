Мінрегіон знову пропонує заборонити використання полімерних пакетів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує заборонити в Україні виробництво та використання полімерних пакетів.

Про це йдеться в законопроекті «Про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження в Україні полімерних пакетів», оприлюдненому на сайті міністерства.

Документом пропонується заборонити в Україні виробництво, використання, ввезення (більше 100 одиниць однією особою за кожен перетин митного кордону) і платне або безкоштовне розповсюдження на її території (крім транзиту вантажів, або ввезених 100 одиниць однією особою за кожен перетин митного кордону) полімерних пакетів.

Ця заборона не поширюється на біологічні полімерні пакети, які розкладаються.

Як вказується в пояснювальній записці, альтернативою використання полімерних пакетів пропонуються природні органічні полімерні (які біологічно розкладаються) пакети - паперові, полотняні пакети, плівки та сітки для харчових продуктів.

Фінансування заходів з обмеження обігу полімерних пакетів пропонується здійснювати за рахунок коштів виробників, імпортерів полімерних пакетів, торгівельних мереж та суб'єктів оптово-роздрібної торгівлі.

У законопроекті дається визначення терміну «полімерний пакет» - разова споживча м'яка упаковка, що має корпус у формі рукава, з дном і відкритим верхом, ємністю до 20 куб. дм.

Планується, що закон набуде чинності через рік з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонувало з 1 січня 2013 року заборонити виробництво, використання, введення та платне або безкоштовне розповсюдження на території України полімерних пакетів об'ємом менше 20 л з товщиною плівки менше 0,025 мм (крім полімерних пакетів, які розкладаються).