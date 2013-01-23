В Україні запустили інформаційно-освітній проект «3 молочні продукти в день»

Українська влада, громадські організації і 4 великі виробники молочної продукції - «Лакталіс Україна», «Мілкіленд Україна», «Вімм-Білль-Данн Україна» та «Данон-Україна» запустили інформаційно-освітній проект «3 молочні продукти в день», метою якого є збільшення виробництва і споживання молочних продуктів у країні. Про це учасники заявили під час його презентації у студії телеканалу «ТВі»

«У разі успішної реалізації цієї програми ми розраховуємо, що споживання (молока і молочних продуктів - УНІАН) збільшиться на 5-6% і що ми дійсно зможемо - не тільки ці 4 компанії, але і весь переробний молочний бізнес України - збільшити своє виробництво на 5-6%», - повідомив гендиректор компанії «Вімм-Білль-Данн» в Україні Андрій Наумов.

За даними Асоціації дієтологів України, річне споживання пакетованих молочних продуктів в Україні становить близько 22 кг на людину на рік. При цьому аналогічний показник в Росії досягає 45 кг, у Польщі - 72. Президент Асоціації Олег Швець також наголосив, що дефіцит кальцію і вітаміну D, які містяться в молочних продуктах, відчуває близько 50% дорослого населення України і майже 80% дітей. Водночас експерт уточнив, що зазначені 3 молочні продукти для ефективного засвоєння повинні бути нежирними. Крім того, за словами начальника управління громадського здоров'я МОЗ України Алли Григоренко, бажано, щоб ці продукти були різними.

Як зазначив учасник проекту - гендиректор компанії «Мілкіленд Україна» Костянтин Лапцов, проект передбачає стимулювання споживання молочних продуктів для поліпшення здоров'я нації. До того ж основними напрямами роботи стануть інформаційна кампанія за допомогою соціальної телевізійної і зовнішньої реклами, відвідування виробничих потужностей, проведення національного проекту з незалежного тестування пакетованих молочних продуктів, а також консультацій щодо достатності споживання кальцію в торгових точках (йдеться про проект «Денситометрія» для вимірювання щільності кісткової тканини).

«Стартова сума інвестицій в проект - близько 2-4 млн грн. Але загальна вартість проекту буде в 3-4 рази більше», - зазначив учасник програми Даріо Маркетті, генеральний директор компанії «Данон-Україна».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату виробництво обробленого молока в Україні в 2012 році зросла в порівнянні з обсягами виробництва в 2011 році на 6% - до 909 тис. тонн, виробництво жирних сирів - виросло на 7,6% до 166 тис. тонн, свіжих неферментованих і кисломолочних сирів - на 4,4% до 78,6 тис. тонн.