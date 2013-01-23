Україна з початку маркетингового року експортувала 15,5 млн тонн зернових

17:00, 23 січня 2013
Агро
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Україна з початку маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) експортувала 15,5 млн. тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

До того ж, за даними міністерства, основною експортною культурою для українських аграріїв є кукурудза, обсяг постачань якої на зовнішні ринки на 21 січня становив 7,3 млн. тонн. Крім того, аграрії продовжують експорт ячменю, якого поставили на зовнішні ринки майже 2 млн. тонн.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, Україна як і раніше входить до першої п'ятірки експортерів зернових у світі.

«На сьогодні Україна продовжує утримувати ключові позиції на міжнародному зерновому ринку завдяки динамічному експорту. Ми вже експортували більш як половину того потенціалу, який прогнозували після закінчення збору урожаю», - цитує прес-служба М.Присяжнюка.

Крім того, міністр нагадав, що станом на 1 січня запаси зерна в країні становили близько 30 млн. тонн, з яких 8,4 млн. тонн пшениці, 13,8 млн. тонн кукурудзи і 5 млн. тонн ячменю.

За словами М.Присяжнюка, цих запасів вистачить для забезпечення внутрішніх продовольчих потреб і посилення позицій на зовнішніх ринках.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про безперешкодний експорт з країни нинішнього маркетингового року 5,5 млн. тонн пшениці. Наприкінці листопада 2012 року Мінагропрод попередив зернотрейдерів про необхідність зробити жорсткішим контроль над обсягами експорту зерна. До того ж для зупинення експорту зернотрейдерам необхідно було виконати зобов'язання, що залишилися за укладеними експортними контрактами.

Міністерство очікує, що загалом експорт зерна цього маркетингового року становитиме близько 23 млн. тонн.

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