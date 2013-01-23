Група «Креатив» у 2013 році запустить два нові елеваторні комплекси

Група «Креатив», один з найбільших переробників сільгосппродукції в Україні, планує в 2013 році ввести в експлуатацію два нові елеваторні комплекси загальною потужністю 180 тис. тонн одночасного зберігання, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, у другому кварталі 2013 року «Креатив» планує запустити новий елеваторний комплекс потужністю 60 тис. тонн у Дніпропетровській області. Цей комплекс дозволить переробляти і зберігати насіння соняшнику та соєвих бобів для подальшої їх переробки компаніями групи.

Крім того, у другій половині 2013 року «Креатив» збирається запустити ще один елеваторний комплекс потужністю 119 тис. тонн одночасного зберігання, елеватори якого будуть перебувати в Кіровоградській і Сумській областях.

«Одним із стратегічних завдань і пріоритетів компанії є постійне забезпечення переробних підприємств групи сировиною, що можливо за наявності власних елеваторних потужностей. Завдяки введенню в експлуатацію в 2013 році двох нових елеваторних комплексів загальні обсяги зберігання олійних та зернових культур підприємствами групи будуть збільшені до 410 тис. тонн одноразового зберігання. Крім стабільного постачання сировини, нові комплекси дозволять компанії знизити витрати на транспортування і зберігання, а також контролювати якість перероблюваної сировини», - цитує прес-реліз голови правління групи «Креатив» Юрія Давидова.

У 2012 році група «Креатив» ввела в експлуатацію елеваторний комплекс потужністю в 60 тис. тонн одночасного зберігання в Миколаївській області, а також придбала комплекс елеваторів потужністю 36 тис. тонн в Яготині (Київська обл.).

Як повідомляв УНІАН, раніше на поточному тижні «Креатив» повідомив про залучення в рамках кредитної лінії у групи банків 8,8 млн дол. Первинними кредиторами за даним договором є UniCredit Bank AG (Німеччина), «Укрсоцбанк» (Україна), Erste Group Bank AG (Австрія), VTB Capital Plc (Великобританія), Societe Generale (Франція).

Довідка УНІАН. Агропромислова група «Креатив» є одним з лідерів ринку жирів і маргаринів з часткою на національному ринку понад 30%. Група володіє трьома заводами з переробки насіння соняшнику із загальним річним обсягом близько 1,1 млн тонн.

Також група «Креатив» володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції. Крім того, група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, до якого входять рослинницькі господарства, завод з переробки пелет і тваринницький комплекс. Компанія випускає масложирову продукцію під ТМ "Сонола", ТМ "Делікон" і ТМ "Дивное"