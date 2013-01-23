«Мілкіленд-Україна» інвестує в модернізацію сироробних підприємств до 6 млн грн

Один з найбільших в Україні виробників молочних виробів компанія «Мілкіленд» планує в 2013 році інвестувати в модернізацію обладнання на власних сироробних підприємствах в Україні до 6 млн грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив генеральний директор «Мілкіленд-Україна» Костянтин Лапцов.

«Може бути, навіть 6 млн грн (обсяг інвестицій - УНІАН)... Це модернізація обладнання з метою більш глибокої переробки побічних продуктів, які при виробництві сиру є, - це сироватка, і збільшення потужності сироробних заводів», - сказав К.Лапцов.

Він не уточнив, наскільки модернізація обладнання підвищить виробничі потужності в натуральному обсязі, але зазначив, що в порівнянні з 2012 роком вони можуть вирости на 20%.

Як повідомляв УНІАН, Milkiland придбав завод "Островія" (Ostrowia), який знаходиться у Центральній Польщі, на початку серпня 2012 року за 12 млн євро. Завод здатний, зокрема, щорічно виробляти 15 тис. тонн твердих сирів, а також йогуртів та обробленого молока.

Компанія заявила про плани вивести куплений завод на планові потужності з переробки в 2013-2014 році, інвестувавши в нього ще близько 8 млн євро.

За 9 місяців 2012 року компанія скоротила чистий прибуток у порівнянні з 9 місяцями 2011 р. на 22,3% - до 10,7 млн ​​євро. Її виручка за вказаний період становила 206 млн євро. При цьому 51% виручки компанії було забезпечено сегментом твердих сирів та масла, 40% - суцільномолочними виробами.

Довідка УНІАН. Компанія Milkiland володіє 10 заводами в Україні, "Останкінський молочний комбінат" в Москві і Ostrowia в Польщі і займається виробництвом твердих сирів і масла, а також суцільномолочних продуктів.

Більшу частину своєї продукції Milkiland продає під брендом "Добряна", а також "Останкінська" і "Коляда".