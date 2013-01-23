Сільгосппідприємства забезпечені мінеральними добривами на 34% від потреб

Сільськогосподарські підприємства України станом на 18 січня забезпечені мінеральними добривами на 33,9% від заявлених потреб, тоді як на аналогічну дату 2012 року забезпеченість міндобривами становила 29,4%, повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства.

Як зазначає міністерство, сільгосппідприємства одержали 327,5 тис. тонн добрив, тоді як сумарна заявка по областях становила 966,3 тис. тонн.

Найменше забезпечені мінеральними добривами Закарпатська (на 6,1%), Чернівецька (на 6,9%) і Черкаська (на 8,5%) області. У найбільшому обсязі виконана заявка сільгосппідприємств Полтавської області – на 62,8%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України має намір затвердити графік поставок мінеральних добрив на сільськогосподарські підприємства країни і проконтролювати його виконання.