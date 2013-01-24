«Бровар» у 2012 році найбільш суттєво збільшив виробництво солодких вод та квасу

Пивзавод «Бровар» (Тернопільська область) в 2012 році незначно збільшив виробництво пива та мінеральної води і суттєво - виробництво солодкої води та квасу.

Так, у 2012 році "Бровар" збільшив виробництво пива на 2% до 1,034 млн дал. в порівнянні з 2011 роком.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні агропромислового розвитку.

Газованої мінеральної води ЗАТ «Бровар» минулого року виробило 280 тис. дал, що на 3% більше, ніж у 2011 році.

До того ж обсяг виробництва солодких вод і квасу на підприємстві зріс у 2012 році на 28% - до 217 тис. дал.

Довідка УНІАН. Пивзавод «Бровар» бере початок у 17 століття, коли в Микулинцях Тернопільської області почали варити пиво. У 1993 році на базі державного пивзаводу було створене «Орендне підприємство Микулинецький пивоварів».

У 1995 році підприємство реорганізовано у ВАТ «Бровар».

З 1997 року на заводі введена в дію лінія розливу мінеральної столової води, а також розпочато власне виробництво світлого, темного та карамельного сортів солоду.

Основний ринок збуту ЗАТ «Бровар» - Тернопільська область. Тут продається 45% всього пива. Також продукція заводу відправляється у сім інших областей України

Всього ЗАТ «Бровар» випускає 17 світлих і темних сортів пива.

Акції товариства належать фізичним особам-резидентам.