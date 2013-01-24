Під час першого за 4 роки рейсу до Антарктиди українські рибалки планують виловити 15 тонн криля

Під час першого за чотири роки для всіх національних риболовецьких компаній рейсу в район Антарктиди риболовецький траулер під українським прапором планує виловити 15 тонн антарктичного криля, повідомили УНІАН у прес-службі Східно-Чорноморської рибоохорони.

Згідно з повідомленням, цим рейсом Україна відновить промисел антарктичного криля, який було припинено через складну економічну ситуацію в країні.

Траулер «Море Содружества», що належить групі компаній «Інтеррибфлот», вирушить від причалу Севастопольського морського рибного порту 25 січня. До цього судно 4 роки було на ремонті, який обійшовся власникові в 50 млн грн.

На думку прес-служби регіональної рибоохорони, відновлення видобутку антарктичного криля сприятиме збільшенню виробництва харчової продукції в країні.

За словами прес-секретаря Східно-Чорноморської рибоохорони Олени Даньшиної, відновлення промислу криля спричинить зниження ціни на цей продукт на українському ринку.

«Ринок буде наповнений крилем вітчизняного виробництва, а його вартість буде нижчою за вартість закордонної продукції», - сказала О.Даньшина кореспондентові УНІАН.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, в січні-листопаді 2012 року загальний обсяг вилову риби та інших живих ресурсів українськими рибалками порівняно з аналогічним періодом 2011 року скоротився на 2,8% - до 173,9 тис. тонн. Зокрема вилов риби і живих ресурсів у виняткових морських економічних зонах інших держав зріс за одинадцять місяців 2012 року на 2,1% - до 88,8 тис. тонн.