«Опілля» в 2012 році збільшило обсяги виробництва пива на 61%

Пивзавод «Опілля» (м. Тернопіль) у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшило обсяги виробництва пива на 61% до 354 тис. дал.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласному управлінні агропромислового розвитку.

Зростання обсягів виробництва на ПАТ «Опілля» в управлінні пояснили вдалою рекламною кампанією, а також якістю продукції, оскільки цей завод один з небагатьох в Україні варить живе пиво.

Довідка УНІАН. ВАТ «Опілля» створений в Тернополі у 1995 році на базі пивзаводу, який бере свою історію з кінця 19 ст.

У квітні 2012 року ВАТ «Опілля» реорганізовали в Приватне акціонерне товариство «Опілля».

ПАТ «Опілля» сьогодні виробляє 4 марки світлого пива: «Корифей», «Фірмове», «Нефільтроване», «Жигулівське» і темне пиво - «Княже».

За даними державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» за станом на 1 жовтня 2012 60,3% акцій ВАТ «Опілля» належало ТОВ «Горизонт-2005», 28% - фізичній особі, 10,7% - ВАТ «Бровар .