«Galicia Distillery» у 2012 році скоротила виробництво коньяку на 20%

Коньячний завод «Galicia Distillery» (м. Бучач Тернопільська обл.) у 2012 році знизив обсяги виробництва коньяку на 20% у порівнянні з 2011 роком - до 390 тис. дал.

Про це повідомили кореспонденту в управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Крім того, восени 2012 року ПАТ «Galicia Distillery» почало виробництво алкогольних настоянок, виробивши 4 тис. дал цієї продукції.

В управлінні АПР зменшення обсягів виробництва коньяку пояснили високою конкуренцією на ринку і зростанням акцизів на спиртне.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Галспирт» (м. Бучач Тернопільської області) у травні 2011 року було перейменовано в Galicia Distillery. У 2012 році підприємство було реорганізовано в ПАТ «Galicia Distillery»

Завод виробляє коньяки під торговими марками «Бучач», Renuage і «Гринвіч».

Коньяк торгової марки «Бучач» підприємство почало розливати в жовтні 2006 року на сучасному американському устаткуванні. Коньяк виготовляли з коньячних спиртів із Франції.

На ринок коньяк «Бучач» вийшов навесні 2007 року.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, власником компанії станом на 3 квартал 2012 року є британська компанія W&S DISTILLERY LIMITED.