Хоростківський спиртзавод у 2012 році збільшив обсяги виробництва біоетанолу в 7 разів

Хоростківський спиртзавод (Тернопільська обл.) у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшив обсяги виробництва біоетанолу в 7 разів - до 1,2 млн дал.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні агропромислового розвитку.

Істотний приріст обсягів виробництва на Хоростківського МПД в управлінні АПР пояснили тим, що в 2011 році підприємство працювало лише 3 місяці через брак замовлень. У 2012 році набула чинності законодавча норма, яка передбачає, що в паливі повинно бути мінімум 5% біоетанолу, що викликало різке зростання попиту на біоетанол.

Довідка УНІАН. Хоростківський МПД розташований в Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області.

До реорганізації спиртзаводів Тернопільської області в цеху ДП «Укрспирт», Хоростківський МПД був самостійним спиртзаводом, який виробляв технічні спирти, зокрема і на експорт.