Мінагропрод визначив партнерів «Украгролізингу» на 2013 рік

Міністерство аграрної політики та продовольства визначило перелік українських виробників сільськогосподарської техніки, продукція яких в 2013 році буде реалізовуватися на умовах фінансового лізингу через державного оператора «Украгролізинг». Про це йдеться у повідомленні компанії «Украгролізинг».

Згідно з повідомленням, міністр Микола Присяжнюк 10 січня підписав відповідний наказ «Про затвердження переліку та граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля яких у 2013 році фінансується за рахунок коштів державного бюджету».

До зазначеного переліку увійшли компанії «Червона зірка», «Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе», «Агро-Союз», «ХК Інноваційні технології», «БілоцерківМАЗ», «Галещина машзавод», «Брацлав», «Техна» тощо.

Як сказано у повідомленні «Украгролізингу», держбюджет України передбачає виділення на лізингові програми через НАК «Украгролізинг» у 2013 році понад 160 млн грн.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. Компанія є наступником майнових прав і зобов'язань державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі державного лізингового фонду в 1999 р., і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

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