Держава продовжить фінансувати розвиток оптових ринків сільгосппродукції

Держава продовжить фінансувати будівництво та розвиток мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції (ОРСП) в 2013 році, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, у 2012 році для підтримки ОРСП було виділено 248 млн грн.

"Завдяки розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції держава заохочує малих і середніх виробників аграрної продукції «напряму» продати свій товар споживачеві. Так, у минулому році на розвиток і підтримку оптових ринків сільгосппродукції виділили 248 млн грн. Всього в розвиток ОРСП вже інвестували 774 млн грн», - цитує прес-служба міністра Миколу Присяжнюка.

За словами міністра, у 2012 році такі ОРСП як "Столичний", "Шувар", "Господар" відвідали понад 3 млн осіб. При цьому реалізували свою продукцію (близько 1 млн тонн) близько 160 тис. виробників.

Згідно з даними Мінагропроду, статус ОРСП в Україні на сьогодні мають 11 ринків у Львівській, Харківській, Херсонській, Рівненській, Луганській, Миколаївській областях та місті Маріуполі (Донецька обл.).