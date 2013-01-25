Україна вже експортувала 15,8 млн тонн зернових

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) експортувала 15,8 млн. тонн зернових, що на 46% більше обсягів експорту на аналогічну дату минулого МР, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, з початку 2013 року було експортовано 1,6 млн. тонн зернових, тоді як у грудні минулого року експорт становив 2,5 млн. тонн.

За даними міністерства, до 25 січня було експортовано 5,99 млн. тонн пшениці, зокрема 5,1 млн. тонн продовольчої, проти 2,7 млн. тонн (продовольчої — 1,95 млн. тонн) на аналогічну дату минулого МР.

Експорт ячменю з України на 25 січня становив 1,98 млн. тонн порівняно з 1,93 млн. тонн у попередньому МР.

Що стосується кукурудзи, то до 25 січня на зовнішні ринки було поставлено 7,6 млн. тонн цієї культури (6,1 млн. тонн роком раніше).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства чекає, що в цілому експорт зерна в поточному маркетинговому році становитиме близько 23 млн. тонн.

За даними міністерства, врожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.