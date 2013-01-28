Гідрометцентр оцінює стан посівів озимих як гарний і задовільний

Гідрометцентр України зберіг свою оцінку стану посівів озимих культур, назвавши його хорошим і задовільним, і підтвердив прогноз урожайності озимих на 20-30% вище за торішній показник.

Про це, відповідаючи на питання УНІАН, сказав директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда.

«Ризики не зросли, хоча вони зберігаються. У чотирьох областях ми спостерігаємо на грунті крижану кірку, проте ми підтверджуємо, що стан посівів хороший і задовільний, і дотримуємося тієї оцінки, що врожайність може бути вище на 20-30%», - сказав М.Кульбіда.

Він також зазначив, що Україна пройшла більшу частину зими без небезпечних явищ. За словами М.Кульбіди, промерзання грунту слабке, і волога потрапляє у нього в достатній кількості.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в інтерв'ю УНІАН заступник керівника українського Гідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що погодні умови останнім часом дозволяють говорити про прогнозне зростання урожаю озимих культур у 2013 році на 20-30%.

За даними прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства України на 18 січня, в Україні 91,5% посівних площ під озимими культурами, або 7,2 млн. га, перебувають у хорошому і задовільному стані.