З початку року відбулося понад 4 тис. продовольчих ярмарків

З початку року в усіх областях України пройшло 4 445 продовольчих ярмарків, на яких аграрії реалізували 36 тис. тонн своєї продукції та продуктів переробки на загальну суму 302,1 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

«В усіх областях йде виїзна торгівля. Мінагропрод продовжить практику проведення продовольчих ярмарків, які дозволяють задовольнити попит українців на продукти харчування», - сказав М.Присяжнюк.

Він також поінформував, що з початку року найчастіше проходили ярмарки в Сумській області – 318 ярмарків. У Дніпропетровській області пройшло 280 ярмарків, у Київській області – 226 ярмарків, у Вінницькій – 232, Житомирській та Волинській – по 228 ярмарків. Найрідше ярмарки проходили у Львівській, Херсонській і Рівненській областях.

За обсягами реалізованої продукції, сказав міністр, лідирують Луганська область, де аграрії змогли продати 3580 т своєї продукції, Житомирська область – 3434 т, Одеська область – 3180 т, Тернопільська, – 2584 т і Вінницька – 2560 т.

«Хочу нагадати, що мета таких ярмарків – дати можливість малим і середнім сільгоспвиробникам продавати свою продукцію найшвидше й найвигідніше, в обхід посередників. Отже, товаровиробник може більше заробити, а споживач – купити продукт без торгової націнки», - сказав міністр

Нагадаємо, що в 2012 році в Україні пройшло 53 645 ярмарків, на яких було продано 422,6 тис. т аграрної продукції на загальну суму 4,6 млрд грн.