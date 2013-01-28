Експорт овочів з України в умовах низьких внутрішніх цін може зрости - УКАБ

Експорт з України овочів борщової групи може збільшитися до квітня п.р. за рахунок різниці їх цін на внутрішньому і зовнішніх ринках. Про це йдеться в повідомленні Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), який має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Ціна на овочі в Україні досить низька, зокрема, на моркву навіть нижча, ніж у Польщі, яка є нашим основним конкурентом з експорту борщової групи овочів. Якщо істотна різниця в цінах на овочі між Україною і зовнішніми ринками збережеться й надалі, то експортні обсяги до квітня можуть ще збільшитися», - наводяться в повідомленні слова директора агентства AgriSurvey Українського клубу аграрного бізнесу Тараса Гагалюка. За словами експерта, на картоплю і моркву вигідніші ціни склалися в Молдові, на капусту - в Росії.

За даними AgriSurvey, експорт овочів з України активізувався наприкінці 2012 року. Зокрема, в грудні на зовнішні ринки було поставлено 6,77 тис. тонн картоплі, цибулі, моркви і капусти, що в 2,2 раза більше, ніж у листопаді 2012 року. У грошовому вираженні експорт зріс до 882 тис. дол. з 433 тис. дол.

Нагадаємо, за даними Держстату, Україна в 2012 році зібрала 23,25 млн тонн картоплі (на 4,1% менше 2011 року), 10 млн тонн овочів (на 1,8% більше 2011 року).

Мінагропрод планує до 2014 року збільшити потужності зі зберігання овочів у 4,2 рази — до 1 млн тонн.