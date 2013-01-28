У держземкадастрі зареєстровано понад 6,5 тис. ділянок

За два тижні роботи Національної кадастрової системи державні реєстратори зареєстрували понад 6,5 тис. земельних ділянок, повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

За даними агентства, на 28 січня реєстратори взяли понад 12 тис. громадян. Фахівці територіальних органів земельних ресурсів надали майже 1,6 тис. витягів із земельного кадастру.

У відомстві нагадали, що з 1 січня 2013 р. запроваджені нові правила оформлення прав на земельні ділянки. Формування земельних ділянок фіксується в Державному земельному кадастрі, а оформлення прав на земельні ділянки - в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Між Держземагентством і Укрдержреєстром налагоджений автоматичний обмін даними, бази обох відомств оновлюються щодня в он-лайн режимі.

Отже, державна реєстрація земельної ділянки - внесення до Державного земельного кадастру відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.

Крім того, з 1 січня 2013 року набула чинності стаття 79-1 Земельного кодексу України (формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав), в якій вперше на законодавчому рівні визначено поняття формування земельної ділянки, яке передбачає визначення площі, меж та внесення інформації про нього до Державного земельного кадастру.

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номеру. Усі сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації в Державному земельному кадастрі.

Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних угод тільки після внесення відомостей про нього в обидві інформаційні бази даних - Державний земельний кадастр та Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість здійснюють органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

З 1 січня 2013 року за видачу документів на землю відповідають Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. До того ж реєструвати право власності та інші права на землю будуть державні кадастрові реєстратори в районах та містах обласного значення.