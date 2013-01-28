Аграрний фонд до 7 березня закупить за форвардом ще 0,62 млн тонн зерна

Аграрний фонд України має намір укласти форвардні контракти з купівлі приблизно 0,62 млн тонн зерна врожаю 2013 до 7 березня поточного року. Про це йдеться в повідомленні фонду.

Згідно з повідомленням, заявки на укладання контрактів прийматимуться регіональними відділеннями Аграрного фонду.

Планується закупити пшеницю 2-4 класів, а також жито 1-3 класу та ячмінь 3-го класу. До того ж мінімальна партія пшениці встановлена в обсязі 2 тис. тонн, жита - 0,5 тис. тонн, ячменю - 1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України планував у лютому-березні закупити на умовах форварда 0,5 млн тонн зерна врожаю 2013 року. При цьому восени 2012 року фонд провів форвардні закупівлі зерна врожаю 2013 року, законтрактувавши 0,5 млн тонн.

Під час торгів на Аграрній біржі 22 січня ц.р. фонд реалізував 225 тис. тонн пшениці (із запланованих 300 тис. тонн) на суму близько 500 млн грн.

За оцінками експертів, урожай зернових культур у 2013 році, за умови сприятливих погодних умов у зимовий і весняний періоди, може збільшитися до 55-57 млн тонн з 46,2 млн тонн в 2012 році.