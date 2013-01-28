«Полтавахліб» підвищила ціну на соціальний хліб майже на 20%

Підприємство «Полтавахліб» підвищило ціну на соціальний хліб білий на 19,6%, або на 0,49 грн - до 2,99 грн за буханець вагою 550 грамів.

Про це повідомила журналістам директор «Полтавахліб» Валентина Маджар.

За її словами, білий хліб зріс у ціні, оскільки виробник не отримав від обласної влади обіцяної кількості зерна й не може працювати собі в збиток.

«Спочатку влада просила нас піти на поступки у вересні, потім у грудні - сказали, що Новий рік, не можна. Зараз уже кінець січня, і знову нас не хочуть чути. Ми не отримали гарантованої кількості зерна в повному обсязі. Коли зерно було, ми не змінювали ціни. Але далі робити зі збитками не можемо», - сказала В.Маджар.

До того ж вона зазначила, що «Полтавахліб» пропонувало владі організувати торгові точки, де б реалізовувалися соціальні сорти хліба за старими цінами на дотаційних умовах.

Нагадаємо, влітку 2012 року в Полтавській області виробники хліба і хлібобулочних виробів Полтавської області підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає збереження в області стабільної цінової ситуації на хліб і хлібобулочні вироби протягом 2012-2013 маркетингового року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Полтавахліб» працює під торговою маркою «Формула Смаку», яка представлена хлібозаводами в чотирьох регіонах: Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

ТОВ «Полтавахліб» щодоби випускає близько 37 тонн хлібопродукції.

Разом із ТОВ «Полтавахліб» (питома вага 15%) на ринку хліба і хлібобулочних виробів м. Полтави домінують ТОВ «ХК «Кулиничевський» і місцеві виробники, зокрема «Рідне село» (смт. Котельва), «Домашній смак» (Карлівка), ПП «Полтавський хлібозавод «Південний», ТОВ «Хорольська мехпекарня» та інші.