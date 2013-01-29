Кондфабрика "Житомирські ласощі" цього року має намір почати експорт продукції до Китаю

Кондитерська фабрика "Житомирські ласощі" планує в 2013 році вийти на нові ринки збуту, зокрема - на китайський ринок.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив генеральний директор фабрики Євген Гамов.

За його словами, "Житомирські ласощі" планують розпочати експорт продукції до Китаю до 2014 року.

Для цього керівництво кампанії цього року планує направити значні кошти - близько 10 млн грн - інвестицій на відкриття нових ринків збуту в країнах Азії, СНД, Африки і насамперед - Китаю. Також фабрика розраховує, що переговори з Китаєм про співробітництво завершаться до кінця року.

До того ж Є.Гамов уточнив, що в зазначених країнах кероване ним підприємство планує створити структуру, аналогічну українській моделі. "У нас в планах - не лише країни СНД, ми плануємо поширюватися на країни азіатські, на африканські, також таким довгостроковим і складним проектом є проект з Китаєм. Ми з 2011 року просуваємо свою продукцію в цій країні», - зазначив Є.Гамов.

Підприємство планує створити на зазначених територіях таку ж, як і в Україні, торгову мережу.

"Сьогодні там вже розроблено інститут національних менеджерів, тобто, в кожній названій мною країні ми маємо вже свою людину, яка керує процесом, формує торгівлю команди, вивчає асортимент, поширює його в рамках кожної країни», - сказав Є.Гамов.

Як повідомляв УНІАН, кондитерська фабрика "Житомирські ласощі" має намір інвестувати в 2013 році 15 млн євро в розвиток виробництва.

У 2012 році фабрика збільшила виробництво кондитерських виробів на 5% у порівнянні з 2011 роком - до 47,5 тис. тонн, збільшивши обсяг реалізації продукції (за попередніми даними) на 1,6% - до 900 млн грн.

Довідка УНІАН. Житомирська кондитерська фабрика заснована в 1944 році. Загальна виробнича потужність підприємства становить 70 тис. тонн продукції на рік.

У березні 2011 року ЗАТ "Житомирські ласощі" в результаті злиття з ТОВ "Будстайл-ХХI" перетворено в товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) «Житомирські ласощі».

ТДВ «Житомирські ласощі» виробляє продукцію під трьома торговими марками: "Житомирські ласощі", Doma і Optimix, асортимент продукції налічує понад 250 найменувань. Продукція компанії експортується більш ніж у 20 країн світу.