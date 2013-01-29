Агрохолдинг «Авангард» у 2012 році збільшив продажі яєць на 7,4%

Одна з найбільших агропромислових груп України «Авангард» збільшила обсяг продажів яєць в 2012 році на 360 млн штук (7,4%) - до 5,2 млрд штук.

Про це сказано в біржовому повідомленні компанії, розміщеному на офіційному сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг виробництва яєць становив 6,287 млрд штук, що на 5,6% більше показника 2011 року. До того ж експорт яєць зріс на 75% - до 516 млн штук. Ціна товару становила за підсумками року 0,70 грн\шт., що на 6 копійок (9,4%) більше, ніж у 2011 році (0,64 грн\шт).

До того ж у компанії відзначають зростання поголів'я птиці до 27,5 млн у 2012 році проти 25,1 млн у 2011 році. Поголів'я курей-несучок також виросло на 11% у порівнянні з 2011 роком - до 22,8 млн. Це стало можливим за рахунок введення в експлуатацію додаткових потужностей на птахівничих комплексах «Авіс» і «Чорнобаївське». Зі свого боку зростання експорту стало можливе за рахунок розвитку наявних і освоєння нових ринків на Близькому Сході та у Північній Африці, Центральній і Східній Африці, у країнах СНД. До того ж основними експортними ринками в 2012 році стали ринок Іраку, Туркменістану, Придністров'я, Ліберії та ОАЕ.

У біржовому повідомленні також сказано, що обсяг продажів яєць через мережі супермаркетів у 2012 році виріс на 35%.

У компанії відзначають, що будівництво двох птахівничих комплексів у Хмельницькій та Херсонській областях йде згідно з графіком.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.

У 2011 році «Авангард» збільшив чистий прибуток до 196 млн дол., що на 6,2% перевищило показник 2010 року, а виручка зросла на 26% - до 553 млн дол.

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