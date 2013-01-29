Мінімальні ціни на цукор можуть зрости на 13% - до 4,7 тис. грн за тонну

Міністерство аграрної політики України ініціює підвищення мінімальних цін на цукор у 2013-2014 маркетинговому році на 594 грн (на 12,8%) - до 4677,69 грн за тонну з 4083,33 грн/т (без урахування ПДВ).

Проект відповідної постанови Кабінету Міністрів підготовлено в міністерстві і розміщено на офіційному сайті.

Згідно з постановою, ціна тонни цукрового буряка пропонується на рівні 338,10 грн/т.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Кабінет Міністрів України знизив мінімальні закупівельні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на поточний маркетинговий рік (МР, вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) до 4083,33 грн/т з 4925,14 грн/т.

Станом на 24 грудня 2012 року, українські цукрові заводи виробили 2,1 млн тонн цукру з цукрового буряка нового урожаю, що на 8,8% менше показника на аналогічну дату 2011 року.