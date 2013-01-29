Мінагропрод допоможе вітчизняним виробникам цукру вийти на ринки Азії та Африки

Міністерство аграрної політики України працює над освоєнням зовнішніх ринків для української продукції та має намір допомогти українським виробникам цукру вийти на перспективні ринки країн Африки і Азії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінагропроду з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

«Для нас одним із основних завдань в цукровій галузі є розширення поставок цукру на зовнішній ринок. Зараз експортний потенціал становить приблизно 450-500 тис. тонн. Причому ми вже почали постачання перших партій цукру на експорт і продовжуємо працювати над розширенням ринків збуту. Найбільш перспективними, за попередніми оцінками, є покупці з країн Африки і Азії», - цитує прес-служба М.Присяжнюка.

За його словами, Мінагропрод вже звернувся до Міністерства закордонних справ із пропозицією активізувати пошук нових зовнішніх ринків збуту для українського бурякового цукру.

Як повідомляв УНІАН, українські цукровиробники практично завершили сезон, переробивши 17 млн тонн цукрового буряку. Обсяг виробництва цукру становив 2,2 млн тонн. Ці обсяги повністю забезпечують внутрішню потребу в цукрі, що становить 1,8 млн тонн. Цукор вироблено на 63 заводах.

Мінагропрод вийшов з ініціативою збільшити мінімальну закупівельну ціну тонни цукру на 2013-2014 маркетинговий рік на 13% - до 4677, 69 грн за тонну.