Мінагропрод очікує в 2013 році зростання виробництва молока на 3,2%

Міністерство аграрної політики України прогнозує у поточному році зростання виробництва молока на 3,2% порівняно з минулим роком - до 11,75 млн тонн, а також зниження імпорту молочної продукції на 21,5%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінагропроду з посиланням на директора департаменту тваринництва міністерства Андрія Гетю.

«У минулому році нам вдалося стабілізувати виробництво молока в Україні, і ці позитивні тенденції будуть збережені у 2013 році. Виробництво молока зросте на 3,2% і становитиме 11,75 млн тонн, що забезпечить річний обсяг споживання на душу населення на рівні 217,3 кг», - цитує прес-служба А.Гетю і додає, що зростання експорту молока може становити 17,4% порівняно з показниками минулого року.

Збільшення виробництва досягнуть, за словами А.Геті, за рахунок вдосконалення виробничих технологій і зростання надоїв на тлі стабілізації поголів'я корів. Важливим стане і продовження державних програм зі стимулювання будівництва ферм і тваринницьких комплексів.

Згідно з повідомленням Мінагропроду, в 2013 році в експлуатацію введуть 167 таких ферм і комплексів. Крім того, будуть продовжені програми підтримки одноосібних господарств за збережений молодняк великої рогатої худоби, а також компенсована вартість мобільних доїльних установок сімейним фермам.

Як повідомляв УНІАН,виробництво молока за 11 місяців 2012 року зросло на 2,7% - до 10,685 млн тонн порівняно із січнем-листопадом 2011 року. Водночас експорт молока в 2012 році, за різними оцінками, становив близько 800 тис. тонн. Опитані УНІАН експерти прогнозували, що виробництво молока в 2013 році може збільшитися порівняно з 2012 роком на 1-2% - до 11,5 млн тонн.