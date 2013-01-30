У Полтаві перевіряють обґрунтованість підвищення цін на хліб

14 контрольних служб почали перевірку обґрунтованості підвищення цін на хліб хлібопекарським підприємством "Полтавахліб".

Про це вчора ввечері журналістам повідомила віце-губернатор Полтавської області Олена Адамович.

За її словами, серед перевіряючих структур Держінспекція України з контролю за цінами, обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, СЕС та інші відомства.

«Сьогодні розпочалась комплексна перевірка підприємства за всіма напрямами його діяльності і триває переговорний процес з керівництвом ТОВ "Полтавахліб". 30 січня в облдержадміністрації відбудеться нарада щодо вирішення цього питання. Ціна на хліб виробництва ТОВ "Полтавахліб" буде приведена до економічно обґрунтованого рівня», - сказала О.Адамович.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні підприємство «Полтавахліб» підвищило ціну на соціальний хліб білий «цеглинка» на 19,6%, або на 0,49 грн - до 2,99 грн за буханець вагою 550 грам.