Кабмін призначив Кірюка гендиректором Аграрного фонду

Кабінет Міністрів України призначив Олександра Кірюка генеральним директором Аграрного фонду, звільнивши з цієї посади Ігоря Якубовича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам міністр Кабінету Міністрів Олена Лукаш.

За її словами, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Раніше О.Кірюк обіймав посаду заступника директора Аграрного фонду.