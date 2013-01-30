Держземагентство освоїло 90% коштів позики Світового банку

В Україні освоєно 90% коштів позики Світового банку за проектом «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру», повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

За даними відомства, на сьогодні укладено 219 договорів на суму 80,65 млн дол. за рахунок позики, сплачено за виконані роботи - 69,79 млн дол., з них завершено роботи на суму 50,91 млн дол. Загальна сума позики Світового банку становить 89,68 млн дол.

Зокрема в рамках проекту профінансовано дев'ять вузів країни з підготовки працівників за спеціальністю "землеустрій та кадастр", замінено понад 500 тис. сертифікатів на державні акти на землю, проведено картографування території всіх областей України, складені індексні кадастрові карти.

У Держземагентства відзначили, що проект Світового банку завершується 30 квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2012 році громадянам видано 1,1 млн державних актів на право власності на землю.