«Полтавахліб» скасовує підвищення цін на «соціальний» хліб

«Полтавахліб» із 31 січня знизить ціну на «соціальний» хліб до колишньої ціни, скасувавши оголошене 28 січня підвищення на 19,6%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської облдержадміністрації.

За даними прес-служби, сьогодні у заступника голови ОДА Олени Адамович відбулася робоча нарада з питання «Про стабілізацію цінової ситуації на ринку хліба», яка тривала більше 4 годин.

Головним на нараді стало питання стабілізації цін на хліб простої рецептури, який виготовляє ТОВ «Полтавахліб» (м. Полтава).

Під час переговорів досягнуто домовленість із представником власника ТОВ «Полтавахліб» про повернення з 31 січня оптово-відпускних цін на хліб простої рецептури (хліб білий 0,55 кг, хліб поживний подовий 0,7 кг) виробництва ТОВ «Полтавахліб» до попереднього рівня.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня підприємство «Полтавахліб» оголосило про підвищення ціни на соціальний хліб білий на 19,6%, або на 0,49 грн - до 2,99 грн за буханець вагою 550 г.

Після цього 14 контролюючих служб почали перевірку обгрунтованості підвищення цін ТОВ "Полтавахліб" .