Росія вводить обмеження на поставки американської свинини і яловичини

Москва. Росія з 11 лютого вводить тимчасові обмеження на поставки американської свинини і яловичини, повідомили УНІАН у прес-службі Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

У документі зокрема наголошується, що, незважаючи на неодноразові звернення Россільгоспнагляду, американська сторона не надала гарантії про відсутність у товарних партіях продукції тваринного походження, яка поставляється на російський ринок, бета-адреностимулятора рактопаміну.

Зазначається, що становище ускладнюється тією обставиною, що США продовжують поставляти до Росії м'ясо, яке містить залишкові кількості рактопаміну, що виявляється під час проведення лабораторного моніторингу імпортованої продукції на безпеку.

«…Ані гарантії відсутності в продукції рактопаміну, ані інформація про заходи, вжиті американською стороною щодо виключення випадків поставок до Росії продукції, яка не відповідає вимогам Росії і Митного союзу, надані не були. Зважаючи на всі ці обставини, Россільгоспнагляд визнав необхідним ввести тимчасові обмеження на поставки з США до Росії свинини, яловичини, свинячої і яловичої м'ясної сировини, а також готової м'ясної продукції з них. Обмеження вводяться з 11 лютого поточного року», - йдеться у повідомленні.

*** Рактопамін — речовина, що використовується як кормова добавка для збільшення м'язової маси у свиней і великої рогатої худоби. Фармакологічно це бета-адренергетичний агоніст, що належить до класу фенетаноламінів. Рактопамін було затверджено Комісією харчових і лікарських продуктів США (FDA) у 1999 році і канадською CFIA (Canadian Food Inspection Agency) під торговою маркою Paylean - у 2005 році для використання у вирощуванні свиней, а на початку 2003 року — і для великої рогатої худоби.

Рактопамін не призначено для використання людьми в будь-яких медичних цілях. Найбільш вірогідним шляхом його дії на людину є споживання в їжу м'яса тварин, яких годували рактопаміном. Крім фармакологічного ефекту рактопамін може проявляти токсичну дію, тому споживання людьми м'яса і субпродуктів тварин, які одержували такі препарати з кормом для стимуляції зростання, може викликати отруєння, яке виявляється у таких клінічних ознаках, як тахікардія та інші порушення серцевого ритму, тремор, головний біль, м'язові спазми, підвищення артеріального тиску.