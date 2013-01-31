"Глобинський м'ясокомбінат" оштрафували за неправдиву інформацію про склад ковбаси

Житомирське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" на 40 тис. грн за недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, "Товариство реалізувало в Житомирській області ковбасу з назвою "Теляча з вершками ковбаса варена" гатунок вищий, при цьому найменування ковбаси інформувало споживачів про те, що до складу сировини, котра використовується при її виробництві, мають входити вершки". Тоді як показало розслідування, упродовж 2011 року і по серпень місяць 2012 року ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» виробляло ковбасу з додаванням сухого молока, тобто, вершки в її складі були відсутні.

Отже, товариство поширювало неправдиву інформацію.

При встановленні розміру штрафу відділенням АМК було враховано те, що таке порушення комбінатом здійснене вперше. Крім того, з серпня 2012 року цей м'ясокомбінат почав виробляти названий сорт ковбаси з додаванням вершків, як і зазначено на етикетці.

Довідка УНІАН. ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" спеціалізується на виробництві м'ясних виробів.