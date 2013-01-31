Імпорт насіння до України досяг 70% від загальної кількості посівного матеріалу - експерт

Близько 70% насіння, яке використовують українські аграрії, є імпортним, хоча в Україні є всі умови для формування насіннєвого виробництва на своїй території.

Про це в коментарі УНІАН заявив виконавчий директор Насіннєвий асоціації України Валерій Хаджиматов.

«Сегмент імпортного насіння постійно зростає. З цукрових буряків сегмент імпорту становить 90%, із соняшнику і кукурудзи - близько 70% імпортного насіння. Загальний обсяг імпорту - близько 70%. Але ми хочемо зробити так, щоб насіння вироблялися в Україні. У всякому разі, щоб більша частина насіння вироблялися таки всередині країни», - сказав В.Хаджиматов.

Водночас він звернув увагу, що вирішення цього питання багато в чому залежить від ефективності державних рішень, спрямованих на залучення інвестицій і пошук інвесторів, готових почати виробництво. «Українське рослинництво та виробництво насіння вступили у новий етап розвитку галузі. Україна приєдналася до багатьох міжнародних профільних організацій і взяла на себе зобов'язання з впровадження системи сертифікації насіння і допуску нової генетики на ринок. Навіщо потрібне якісно нове насіння? Потім, що ми говоримо про необхідність поліпшувати технології, підвищувати врожайність. І провідні світові компанії готові нам у цьому допомогти - поставити на український ринок і виробничі технології, і насіннєвий матеріал. І наше завдання - допустити кращі розробки в цій сфері на український ринок», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, ємність внутрішнього ринку насіння в Україні в грошовому еквіваленті значно збільшилася і за 5 минулих років виросла на 40% - до 1,3 млрд доларів США. Водночас оцінка інвестиційної місткості українського ринку насіння ще вища - до 1,5 млрд доларів на рік. Причому в подальшій перспективі - на 3-5 років - інвестиційна місткість ринку може бути збільшена до 5-7 млрд доларів.

Відзначимо також, що Міністерство аграрної політики і продовольства України відзначає успішність темпів підготовки до весняної посівної кампанії в частині забезпечення необхідними ресурсами. Зокрема, за словами міністра Миколи Присяжнюка, забезпеченість аграріїв насінням становить 105% від потреби, з них до посівної кондиції доведено 85% (410 тис. тонн). До того ж, є ще час підготувати насіння в повному обсязі.