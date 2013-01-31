Процедуру реєстрації земельних ділянок мають намір спростити

Державне агентство земельних ресурсів і Міністерство юстиції мають намір спростити процедуру реєстрації для громадян земельних ділянок, повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

«Разом з органами Мін’юсту ми працюємо над тим, щоб спростити процедуру реєстрації для громадян і зробити її комфортнішою. Спільно розроблятимемо законодавство, щоб бодай при первинній реєстрації ділянки і права на неї громадянам не доводилося звертатися у два відомства. Для цього нашим державним кадастровим реєстраторам необхідно дати право безпосередньо реєструвати ділянку в базі Укрдержреєстру і завіряти її особистим електронним підписом, як це роблять нотаріуси. Такий же варіант можна розглядати і з видачею свідоцтв на право власності на землю», - сказав голова Держземагентства Сергій Тимченко.

У відомстві нагадали, що з початку року Держземагентство лише реєструє земельні ділянки, а акт на право власності видає Мін’юст (Укрдержреєстр). На основі присвоєного кадастрового номера фахівці Мін’юсту реєструють право власності на землю і видають відповідне свідоцтво.

С. Тимченко зазначив, що процедура реєстрації більшості ділянок займає не більш як 5-10 хвилин (раніше це могло займати дні або тижні)

«Нарешті я можу констатувати, що ми позбулися черг», - додав він.

Голова відомства зазначив, що в перші дні роботи нової системи реєстрації були деякі технічні заминки із системою, і самі реєстратори побоювалися працювати з новим програмним забезпеченням, щоб не допустити помилок.

Станом на 31 січня в Національній кадастровій системі державні реєстратори зареєстрували 24,682 тис. земельних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, на 28 січня в Національній кадастровій системі було зареєстровано понад 6,5 тис. земельних ділянок.

З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість здійснюють органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

З 1 січня 2013 року за видачу документів на землю відповідають Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. При цьому право власності та інші права на землю реєструють державні кадастрові реєстратори в районах і містах обласного значення.