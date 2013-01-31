Неточності в кадастровій карті не впливають на право власності на землю - Держземагентство

Неточності з відображенням інформації про земельні ділянки, виявлені в публічній кадастровій карті, не впливають на право власності громадян на землю і незабаром будуть виправлені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів, про це заявив голова відомства Сергій Тимченко.

«Виявивши неточності в публічній кадастровій карті, турбуватися, а тим більше панікувати не слід. Земельні ділянки залишаються на своїх місцях, огорожі навколо них – теж. Документи, які є у вас на руках як у власників ділянок, повністю підтверджують ваше право власності. І те, що ми бачимо на публічній кадастровій карті, лише відображає ті помилки, які виявилися при переведенні паперових архівів в електронний формат. Звичайно, помилок там достатньо, але це не критично», – сказав голова Держземагентства.

В агентстві нагадали, що під час роботи над проектом фахівці земельного відомства перевели в цифровий формат майже 100 млн. документів різної якості і в різному стані. З них тільки 17 млн. – державні акти на землю, видані за всі роки незалежності. Технічних помилок при реалізації такого масштабного проекту уникнути неможливо, зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів України закликає громадян повідомляти про помилки в даних публічної кадастрової карти, яку було відкрито у вільному доступі з початку 2013 року.

З 1 січня 2013 року для всіх охочих відкрито доступ до автоматизованої системи Держземкадастру через Інтернет. Зокрема, на ортофотопланах можна побачити межі адміністративно-територіальних утворень, межі індексних кадастрових зон і кварталів, межі земельних ділянок, їхні кадастрові номери, із зазначенням форми власності або користування, обмеження у використанні земель.