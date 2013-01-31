Другу чергу оптового ринку «Столичний» відкриють найближчим часом - Азаров

Найближчим часом в Києві відкриється друга черга оптового ринку сільськогосподарської продукції «Столичний».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час обговорення з представниками громадських організацій захисту прав споживачів, виробників, торговельних мереж і експертами проекту закону «Про внутрішню торгівлю».

«Вже практично готова друга черга оптового ринку в Києві на Окружній дорозі. Найближчим часом ми її відкриємо », - сказав М.Азаров.

За його словами, на цьому ринку реалізовуватиметься м'ясна і молочна продукція.

Як повідомляв УНІАН, оптовий ринок «Столичний» розпочав роботу 15 липня 2011 року. Загальна площа землі, відведеної під будівництво ринку, становить 160 га. Ринок розташовано на Окружній дорозі між Одеським і Житомирським напрямками. Ринок розраховано на цілорічну торгівлю плодоовочевою, м'ясною, рибною і квітковою продукцією. У кожному з павільйонів зможуть представляти свою продукцію не менш як 40 операторів.

23 листопада 2012 р. на ринку було відкрито нові торговельні термінали “Риба і м'ясо” і “Ковбаси і сири”. У їх будівництво було інвестовано 100 млн грн. Площа кожного нового павільйону становить 8,4 тис. кв. м.