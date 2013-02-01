Одинадцять кондитерських компаній у ФРН оштрафовано на 60 млн євро за цінову змову

Антимонопольне відомство Німеччини зобов'язало 11 кондитерських компаній виплатити штрафи на загальну суму в 60 мільйонів євро за участь у змові з метою штучного завищення цін на продукцію, повідомляє РІА "Новости".

Агентство з нагляду за конкуренцією оштрафувало зокрема німецький підрозділ американської компанії Kraft Foods, швейцарську Nestle, німецьку Alfred Ritter за завищення цін до 25%. Зі свого боку німецький філіал американської компанії Mars за допомогу в розслідуванні звільнили від штрафних санкцій.

Kraft Foods і Alfred Ritter, які в 2007 році домовилися підняти на 15-25% рекомендовані ціни на свою продукцію, були оштрафовані на 21,7 мільйонів євро. Зі свого боку за змову між Alfred Ritter, Mars і Nestle про підвищення цін на 10% на початку 2008 року відомство оштрафували на 19,5 млн євро. Про розподіл решти суми штрафів агентство не повідомляє.

Компанії Alfred Ritter і Nestle вже заявили, що оскаржать рішення відомства. Kraft Foods погодилася виплатити штраф.