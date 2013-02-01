«Миронівський хлібопродукт» у 2012 році збільшив продажі курятини до 375,3 тис. тонн

Один з найбільших українських виробників аграрної продукції - холдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) у 2012 році збільшив продажі курятини до 375,3 тис. тонн з 370,9 тис. тонн у 2011 році, йдеться у розміщеному на сайті Лондонської біржі повідомленні компанії.

До того ж середня ціна реалізації одного кілограма курячого м'яса в минулому році зросла на 14,6% - до 17,19 гривні з 15,00 гривні в 2011 році.

У четвертому кварталі 2012 року продажі холдингом «МХП» профільної продукції зросли до 100,5 тис. тонн з 88,8 тис. тонн у четвертому кварталі 2011 року. Середня ціна реалізації одного кілограма курятини в жовтні-грудні 2012 року скоротилася до 16,91 гривні з 17,00 гривні в четвертому кварталі 2011 року.

Експорт курятини в минулому році зріс порівняно з 2011 роком на 65% - до 58,0 тис. тонн. У 2012 році «МХП» почав продавати свою продукцію за декількома новими напрямками, зокрема, в Оман, Об'єднані Арабські Емірати, Кенію, Таджикистан, Афганістан.

Компанія повідомляє, що 4 грудня 2012 року Україна отримала дозвіл від регулюючих органів Євросоюзу на постачання курячого м'яса в країни ЄС.

Компанія поки не повідомила про свої фінансові результати за 2012 рік.

Як повідомляв раніше УНІАН, у першому півріччі 2012 року «Миронівський хлібопродукт» збільшив чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 97% - до 170 млн дол. Виручка компанії при цьому зросла в річному вираженні на 24% - до 654 млн дол.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації EBIDTA зріс на 46% - до 231 млн дол., а маржа EBIDTA збільшилася до 35% з 30% за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробників курятини. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 мільйони доларів. У цей час на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Moody's підтвердило рейтинги "Миронівського хлібопродукту"