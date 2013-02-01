У Кременчуці підвищили ціни на соціальні сорти хліба

Кременчуцький хлібокомбінат (Полтавська обл.) з 1 лютого підвищив ціни на соціальні сорти хліба на 3,9-5,8%, повідомила УНІАН начальник управління розвитку торгівлі і підприємництва міськвиконкому Кременчука Людмила Жорняк.

За її словами, від сьогодні відпускна ціна буханця білого хліба (цеглинки) вагою 0,6 кг підвищилася з 2,55 грн до 2,68 грн, хліба подового з 2,80 грн до 2,91 грн, чорного хліба вагою 0,8 кг з 2,75 до 2,91 грн.

«До відпускної ціни на хліб варто додати транспортні витрати. Виходить, «цеглинка» у магазині коштуватиме 2,95 грн, хліб подовий і чорний - по 3,20 грн. Підвищення вартості хліба узгоджене виробником у Полтавській обласній державній адміністрації. У середньому, вартість одного буханця хліба підвищиться на 15 копійок. Навіть після підвищення ціна хліба у Кременчуці нижче, ніж у середньому по Полтавській області», - сказала Л. Жорняк.

За її словами, підвищення ціни пов'язане з від’ємною рентабельністю підприємства і підвищенням цін на борошно. Вона також зазначила, що у місті є й інші виробники хліба, які поки що не підвищили ціну на хліб.

У мерії Кременчука також повідомили, що підвищення цін планується і в Комсомольську.

Довідка УНІАН. Кременчуцький хлібокомбінат є монополістом з постачання хліба в Кременчуці. Значна частина продукції реалізується в Глобінському, Кременчуцькому, Козельщанському, Кобеляцькому районах області. Кременчуцький хлібокомбінат у 2012 році зменшив виробництво продукції на 7,7% - до 14 165,8 тонн.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня підприємство «Полтавахліб» оголосило про підвищення ціни на соціальний хліб білий «кирпичик» на 19,6%, або на 0,49 грн - до 2,99 грн за буханець вагою 550 грамів.

Після цього 14 контролюючих служб почали перевірку обгрунтованості підвищення цін ТзОВ "Полтавахліб". З 31 січня підприємство знизило ціну на «соціальний» хліб до попереднього рівня.