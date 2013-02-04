Підстав для подорожчання соціальних сортів хліба у столиці немає - КМДА

Підстав для зростання ціни на соціальні сорти хліба в Києві немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося під час зустрічі заступника голови КМДА Анатолія Голубченка з представниками Аграрного фонду і Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, «за результатами цієї наради учасники дійшли згоди, що підстав для зростання ціни на соціальні сорти хліба в столиці немає».

Як підкреслив А.Голубченко, «ми не бачимо жодних підстав для підвищення вартості на соціальні сорти хліба. Тим паче, нагадаю, що ми маємо з Аграрним фондом України домовленості, відповідно до яких борошно для виготовлення соціальних сортів хліба закуповується за здешевленою ціною, що дозволяє не змінювати ціну на хліб масового вжитку (соціальний)».

«І кількість вже закупленого борошна дозволяє виготовляти соціальні сорти хлібо-булочних виробів протягом усього 2013 року, не змінюючи їх ціну», – наголосив заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, до соціальних сортів хліба належать: хліб «Український домашній», хліб «Богданівський», «Пшеничний традиційний», «Печерський», «Арнаут».