В Укргідрометцентрі вважають хорошим стан посівів

В Українському гідрометцентрі називають в цілому добрим стан посівів, незважаючи на те, що в окремих регіонах країни спостерігається слабка вегетація рослин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Ситуація з посівами станом на сьогодні різна. У Криму спостерігається слабка вегетація рослин, що може негативно позначитися на їх стані надалі. Проте особливо загрозливих явищ ми не спостерігаємо», - відзначив М.Кульбіда.

Він також звернув увагу на те, що серйозної загрози не представляє і крижана кірка, що утворилася в окремих районах Сумської, Луганської та Харківської областей. «Там стан посівів - добрий», - наголосив М.Кульбіда.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в інтерв'ю УНІАН заступник керівника українського Гідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що погодні умови останнього часу дозволяють говорити про прогнозне зростання врожаю озимих культур в 2013 році на 20-30%.

За даними прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства України на 28 січня, в Україні 91,5% посівних площ під озимими культурами, або 7,2 млн га, знаходилися у хорошому і задовільному стані.