Експорт кукурудзи з України зріс на 21,5%

Експорт кукурудзи з України, станом на 4 лютого, становив 7,95 млн тонн, що на 21,5% (на 1,4 млн тонн) більше порівняно з аналогічним періодом 2011/2012 маркетингового року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики України з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

За його словами, обсяг експорту пшениці становив 6,04 млн тонн, ячменю – 1,98 млн тонн.

«Одержаний у 2012 році урожай дозволив не тільки гарантувати продовольчу безпеку в країні, але й закріпити лідерські позиції на зовнішніх ринках. Прогнозовані обсяги експорту зернових у поточному маркетинговому році оцінюються в 23,2 млн тонн. І, станом на 3 лютого 2013 року, вітчизняні аграрії вже поставили на зовнішні ринки понад 16,25 млн тонн зернових», - цитує прес-служба М.Присяжнюка.

У Мінагропроді також звернули увагу, що зважена експортна політика дозволила збільшити надходження до бюджету і поліпшити зовнішньоторговельне сальдо, створивши сприятливу кон'юнктуру на внутрішньому ринку. При цьому, за експортом кукурудзи Україна посідає 4 місце у світі (12,9% світового експорту), за експортом пшениці – 8 місце (4,5%), ячменю – 4 місце (18,5%). Перспективним, на думку Мінагропроду, є і збільшення експорту продуктів переробки з України.

Як повідомляв УНІАН, найбільший експорт зернових з України здійснюється до Євросоюзу. У 2012 році на ринок ЄС поставлено 7,7 мільйона тонн зерна на суму 1,9 мільярда доларів. Також лідерами за обсягами імпорту українського зерна залишаються Єгипет і Саудівська Аравія.

Значний обсяг зернових, зокрема кукурудзи, може бути експортований до Китаю: Україна одержала квоту на експорт у поточному маркетинговому році в обсязі 2 млн тонн.