Лікеро-горілчаний завод «Луга-Нова» залучив кредитну лінію «Укрінбанку» на 100 млн грн

Луганський лікеро-горілчаний завод «Луга-Нова» залучив кредитну лінію «Українського інноваційного банку» (Київ) на 100 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, розміщеному в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, договір підписаний 31 січня 2013 року. Кошти надані строком на 1 рік під 20% річних.

Також вказується, що кредитні ресурси будуть використані підприємством для поповнення оборотних коштів.

Довідка УНІАН. ПАТ «​​Луга-Нова» зареєстровано в 2000 році в Луганській області.

Підприємство виробляє лікеро-горілчану продукцію під ТМ «Луга-Нова», Premium Export Vodka, «Сила», «Целковая».

АТ «Укрінбанк» працює на ринку з 1989 року.

За даними банку, його найбільшими акціонерами є Володимир Клименко - 9,986%, Костянтин Хуршудян - 9,975%, а також ТОВ «КИЙ СК».