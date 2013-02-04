Росія втягує Україну в обговорення своїх проблем з постачанням м'яса зі США

Москва. У понеділок, 4 лютого, в Москві під час робочої зустрічі заступник міністра сільського господарства і продовольства України Іван Бісюк і керівник Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ Сергій Данкверт обговорять торгові відносини з країнами, що використовують стимулятор продуктивності рактопамін.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

«Зустріч відбудеться в понеділок у Москві і буде присвячена обговоренню широкого кола питань щодо забезпечення безпеки у двосторонній російсько-українській торгівлі продукцією тваринного походження. Планується також обговорити і питання про торговельні відносини з країнами, що використовують стимулятор продуктивності рактопамін», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Росія з 11 лютого запроваджує тимчасові обмеження на поставки американської свинини і яловичини. Незважаючи на неодноразові звернення Россільгоспнагляду, американська сторона не надала гарантії щодо відсутності в товарних партіях продукції тваринного походження, що поставляється на російський ринок, бета-адреностимулятори рактопаміна.

«З чотирьох країн, які широкомасштабно застосовують рактопамін при відгодівлі тварин, (США, Канада, Мексика, Бразилія) не відреагували на вимогу Росії конструктивно лише США. На жаль, компетентні органи США ухилилися від професійного обговорення проблеми, а американською адміністрацією зроблені спроби надати російським вимогам політичну спрямованість, зв'язати їх з так званим списком Магнітського, а також голослівно звинуватити Росію в порушенні принципів СОТ», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у сформованій ситуації для забезпечення безпеки споживача у Россільгоспнагляду залишалася лише одна можливість - запровадження тимчасового обмеження на ввезення зі США продукції високого ризику.