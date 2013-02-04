Учасники сільськогосподарського ринку створили «Українську аграрну асоціацію»

Учасники сільськогосподарського ринку України з метою захисту своїх інтересів оголосили про створення «Української аграрної асоціації» і обрали її головою Володимира Макара, повідомив УНІАН прес-координатор асоціації Олексій Хорош.

«Головною метою нової організації є захист інтересів учасників агропромислового ринку в органах державної влади, громадських та інших організаціях. Асоціація приділятиме особливу увагу розробці та громадській експертизі законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють питання аграрної сфери в Україні», - сказав О.Хорош.

У зв'язку з цим асоціація планує налагодити співпрацю з профільним комітетом Верховної Ради, Міністерством аграрної політики та продовольства України, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування у питаннях нормативно-правового регулювання функціонування аграрного ринку.

Глава «Української аграрної асоціації» В.Макаров, який паралельно виконує обов'язки віце-президента «Українського клубу аграрного бізнесу», розраховує, що до кінця року до нової громадської організації притягнуть до 50 членів.