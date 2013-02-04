Акцизні марки отримають трирівневий захист та подорожчають

Міністерство доходів і зборів України пропонує запровадити акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів з посиланням на розроблений проект відповідної постанови Кабінету міністрів.

Згідно з розробленим документом, запровадження нових акцизних марок - один з етапів створення комплексної автоматизованої системи обліку обороту алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суть якої в повному контролі за виробництвом, оптовими поставками і роздрібною торгівлею підакцизними товарами.

На думку експертів міністерства, ухвалення постанов забезпечить не тільки ефективний державний контроль у сфері обороту підакцизних товарів, а й наповнить державний бюджет платежами з акцизного податку. Крім того, це захистить споживача від фальсифікату, здатного заподіяти значну шкоду життю і здоров'ю.

Разом з тим, Міндоходів пропонує збільшити вартість акцизних марок, оскільки вона залишалася незмінною з 2008 року, тоді як виробники алкоголю і сигарет підвищили ціну на свою продукцію у кілька разів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 року Міндоходів розкритикувало можливість виключення акцизних марок з переліку бланків суворої звітності, пояснивши свою позицію тим, що такий крок призведе до збільшення фальсифікату і розширення тіньового ринку підакцизних товарів. Фахівці міністерства також звернули увагу, що підпільне виробництво алкоголю і тютюну – один з поширених податкових злочинів. Причому фальсифікат, що пропонується споживачам, часто загрожує їхньому життю і здоров'ю.

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