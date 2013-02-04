Мінагропрод планує збільшити продовольчий експорт до Ірану

Україна планує розширити поставки зернових, цукру і молочної продукції, а також почати поставки сільгосптехніки і комплектуючих до Ісламської Республіки Іран.

Про це УНІАН повідомляли в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на підсумки зустрічі міністра Миколи Присяжнюка з Надзвичайним і повноважним послом Республіки Іран в Україні Акбаром Гасемі-Аліабаді.

Під час зустрічі М.Присяжнюк звернув увагу, що в 2012 році обсяг українського експорту до Ірану зріс на 3,8% - до 1,170 млрд доларів, причому 64% товарного експорту становила безпосередньо аграрна продукція.

Посол підтвердив слова міністра, заявивши, що цей показник можна за рік збільшити вдвічі, а за два роки - у п'ять разів. Він також запропонував створити робочу групу, що сприяє питанню двосторонньої співпраці України та Ірану в агропромисловому комплексі.

На думку сторін, така група могла б почати роботу наприкінці лютого - початку березня.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України працює над освоєнням зовнішніх ринків для української продукції і має намір допомогти українським виробникам вийти на перспективні ринки країн Африки та Азії і зберегти свої позиції на ринках Близького Сходу і країн Європейського союзу.

Відзначимо також, що за станом на 4 лютого, експорт кукурудзи з України становив 7,95 млн тонн, експорт пшениці - 6,04 млн тонн, ячменю - 1,98 млн тонн. Загальний потенціал експорту зернових оцінюється в 23,2 млн тонн. Найбільший експорт зернових з України здійснюється в Євросоюз.

Обсяг виробництва цукру становив 2,2 млн тонн. Експортний потенціал становить приблизно 450-500 тис. тонн. Найбільш перспективними ринками збуту, за попередніми оцінками, є країни Африки та Азії