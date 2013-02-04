У Києві подорожчав хліб, але не соціальний, заспокоює влада

У Києві ціна на соціальні сорти хліба залишається незмінною, тобто такою, якою була наприкінці минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили в інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Анатолій Голубченко та директор ВАТ “Київхліб” Володимир Череда.

Як уточнив А.Голубченко, на сьогодні вартість сортів хліба широкого вжитку, які називають соціальними сортами, є такою самою, як і наприкінці минулого року. І це підтверджують дані “Київхліба”, сказав він. Так, згідно з документами підприємства, на батон “Нарізний” залишається відпускна ціна на 1 лютого 2,88 грн, на хліб “Український домашній” – 2,76 грн, “Арнаут” – 2,46 грн., “Печерський” – 2,94 грн.

Водночас А.Голубченко зазначив, що зафіксовано підвищення, зокрема, на “Український столичний” - з 4,02 грн до 4,26 грн, тобто на 6% (у роздрібній торгівлі з 4,52 грн до 4,80 грн); на батон “Київський нарізний” - з 3,30 грн до 3,54 грн, тобто підвищення 7,2% (у роздрібній торгівлі з 3,70 грн до 4,00 грн). Як звернув увагу заступник голови КМДА, останні два різновиди хліба вже не належать до соціальних сортів.

“На жоден хліб, що належить до сортів широкого вжитку, ціна не змінилась. Ці сорти як були, так і залишились”, - наголосив А.Голубченко.

За інформацією директора “Київхліба”, для столиці підприємство виготовляє щодоби близько 143 тонни соціального хліба, а весь обсяг продукції підприємства на добу становить 500 тонн. Тоді, як загальні обсяги виробництва хліба на підприємстві скорочуються (ще кілька місяців тому було 700 тонн), але обсяги виробництва соціального хлібу залишаються стабільними.

В.Череда не виключив, що до Києва завозиться хліб, який виробляється підприємствами в області і під виглядом продукції “Київхліба” реалізується в кіосках. У цьому разі продавці ставлять ціну не таку, яка відповідає ціні “Київхліба”, зазначив він. Можливо, за його припущенням, саме такий хліб пропонували сьогодні киянам за більш високою ціною.

До того ж він запевнив, що питання про підняття ціни на соціальні сорти хліба до нового врожаю підніматись не будуть, оскільки вже є домовленості з КМДА та Аграрною біржою про закупівлю зерна для виробництва хліба різного сорту. Відповідно до цієї угоди, підприємство витримає обсяги та вартість сортів хліба широкого вжитку.

Водночас він повідомив, що виробництво таких сортів хліба є збитковим: “Ми працюємо в тандемі з владою. Тому ці 140 тонн, які ми задекларували, ми їх витримуємо. І для довідки скажу: від випуску хліба “Пшеничного” в місяць у нас мінус 1 мільйон 500 тисяч гривень збитків. Але ми розуміємо, що знаходимося в Києві і в рівних долях з владою несемо соціальне навантаження з багатьох питань”.

Зі свого боку А.Голубченко додав, що зараз влада міста працює разом з “Київхлібом” над питанням оснащення в торговельній мережі окремих полиць для соціальних сортів хліба, на яких кияни зможуть взяти цю продукцію саме за тими цінами, які стримуються. Наразі в Києві вже з листопада минулого року є 100 магазинів з такими полицями.

Також А.Череда вважає, що весь хліб має пакуватися у пакети із зазначенням виробника, щоб не було “підробок”, наприклад, їх товару. Водночас вартість упакованого хліба, за рахунок витрат на пакування, зросте на 24 копійки. Він пояснив, що зараз “Київхліб” пакує лише 37% своєї продукції і це робиться на замовлення реалізаторів, зокрема і для забезпечення культури споживання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, фракція “БЮТ-Батьківщина” у Київраді звернулася до голови КМДА Олександра Попова та Кабінету Міністрів України з вимогою надати публічні пояснення щодо обґрунтування причин подорожчання соціальних сортів хліба у столиці.

За словами голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Тетяни Меліхової, впродовж сьогоднішнього ранку їй телефонували кияни зі скаргами на підвищення ціни на хліб на 20%.

Водночас прес-служба КМДА сьогодні, 4 лютого, розповсюдила повідомлення про те, що підстав для зростання ціни на соціальні сорти хліба в столиці немає.

За словами А.Голубченка, столиця має з Аграрним фондом домовленості, відповідно до яких борошно для виготовлення соціальних сортів хліба закуповується за здешевленою ціною, що дозволяє не змінювати ціну на хліб масового вжитку (соціальний). А.Голубченко додав, що кількість вже закупленого борошна дозволяє виготовляти соціальні сорти хлібо-булочних виробів протягом усього 2013 року, не змінюючи їхню ціну.

До соціальних сортів хліба відносяться: «Український домашній», «Богданівський», «Пшеничний традиційний», «Печерський», «Арнаут».