Росія продовжує втягувати Україну у "м'ясну" війну зі США

Москва. США після запровадження обмежень на постачання м'яса до Російської Федерації через використання стимулятора продуктивності рактопаміну можуть спробувати перенаправити його до України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) за підсумками зустрічі керівника російського відомства Сергія Данкверта з першим заступником міністра аграрної політики і продовольства України Іваном Бісюком.

«Сторони відзначили небезпеку того, що після запровадження тимчасових обмежень на постачання американської м'ясної продукції до Росії, можуть робитися спроби постачання м'яса, забрудненого рактопаміном, із США до України», - йдеться у повідомленні.

С.Данкверт зазначив, що США залишилися єдиною країною, що відмовилася виконувати вимоги російського законодавства з гарантування безпеки харчової продукції. У таких умовах Россільгоспнагляд не міг не вжити заходів щодо захисту інтересів споживача продукції та вітчизняного бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, Росія з 11 лютого запроваджує тимчасові обмеження на постачання американської свинини і яловичини.

Це пов'язано з тим, що американська сторона, незважаючи на неодноразові звернення Россільгоспнагляду, не надала гарантії про відсутність у товарних партіях, що поставляються на російський ринок, продукції тваринного походження, бета-адреностимулятора рактопаміну.

Россільгоспнагляд наголошує, що в ситуації, яка склалася, для гарантування безпеки споживача залишалася лише одна можливість - запровадження тимчасового обмеження на ввезення зі США продукції високого ризику.

*** Рактопамін — речовина, що використовується як кормова добавка для збільшення м'язової маси у свиней і великої рогатої худоби. Фармакологічно це бета-адренергічний агоніст, що належить до класу фенетаноламінів.

Рактопамін не призначений для використання людьми в будь-яких медичних цілях. Найвірогіднишим шляхом його впливу на людину є споживання в їжу м'яса тварин, яких годували рактопаміном. Крім фармакологічного ефекту рактопамін може проявляти токсичну дію, тому споживання людьми в їжу м'яса і субпродуктів тварин, що одержували такі препарати з кормом для стимуляції росту, може викликати отруєння, яке проявляється в таких клінічних ознаках як тахікардія та інші порушення серцевого ритму, тремор, головні болі, м'язові спазми, підвищення артеріального тиску.