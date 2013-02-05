СКМ вийшла зі складу акціонерів «Артемівськ Вайнері»

Фінансово-промислова група «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), 100% акцій якої належить бізнесменові Рінату Ахметову, вийшла зі складу акціонерів найбільшого виробника ігристих вин України «Артемівськ Вайнері».

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Розмір пакета акцій юридичної особи "Систем Кепітал Менеджмент" зменшився на 705 608 шт. простих іменних акцій до 0", - вказується в повідомленні.

До того ж повідомляється, що відбулося збільшення акцій у ТОВ "Фірма "ЮГ" до 1825048 простих іменних акцій емітента (+413 832 шт.), що складає 38,8491% голосуючих акцій емітента, у ТОВ "Деметра компані" - до 912 524 простих іменних акцій емітента ( +65 992 шт.), що становить 19,4245% голосуючих акцій емітента.

У комісії відзначили, що фізична особа, яка раніше не володіла акціями компанії, купила 912 524 простих іменних акцій емітента, що становило 19,4246% голосуючих акцій емітента.

Як повідомляв УНІАН, компанія виробник вин - "Артемівськ Вайнері" у 2012 році виробила 19,23 млн пляшок (+12%) проти 17,146 млн пляшок у 2011 році, збільшивши частку на загальнонаціональному ринку ігристих вин на 2,9 процентних пункта - до 26, 5%.

До того ж географія експорту ігристих вин у 2012 році була розширена за рахунок початку поставок до Вірменії. Загалом близько 30% виробленої продукції поставляється на зовнішній ринок, до того ж основними імпортерами залишалися Росія та Німеччина.

Довідка УНІАН. «Артемівськ Вайнері» - одне з найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва ігристих вин традиційним пляшковим способом. Завод з виробництва ігристих вин був заснований в 1950 році в штольнях гіпсових виробок на глибині 50-70 метрів від поверхні. Загальна площа підземних штолень, в яких одночасно зберігається 30 млн пляшок артемівського ігристого вина, становить понад 25 га. Основні торгові марки і товарні знаки - «Krimart», «Крим», «Артемівське», «Krimsekt».